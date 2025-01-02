Diyarbakır\'da Regaip Kandili Coşkusu

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Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini tarihi Ulu Camii'nde eda etti.

Diyarbakırlı vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camii'ne akın etti. Merkez Sur ilçesinde bulunan İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulu Camii'ne çocuklarıyla gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Regaip Kandilini eda etti. - DİYARBAKIR