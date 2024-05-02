Diyarbakır\'da Semercilik Mesleği Zamana Yenik Düştü

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 60 yıldır semercilik yapan 71 yaşındaki İbrahim Halil Karatay, bir zamanların en çok ihtiyaç duyulan mesleğinin zamana ve teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Gelişen teknoloji ve motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla semercilik mesleği Çermik'te tarihe karışmaya başladı. Çermik'te semercilik mesleğinin tek ustası olan İbrahim Halil Karatay, yaklaşık 60 yıldır yaptığı mesleğin son günlerini yaşıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle motorlu taşıtların binek hayvanların yerini alması semercilik mesleğini de bitirme noktasına getirdi.

60 yıla yakın bir süredir semercilik işini yaptığını belirten Karatay, geçmiş yıllarda Çermik'te 12 semerci dükkanının olduğunu söyledi. Günümüzde bu işi yapan olarak tek kendisinin kaldığını kaydeden Karatay, "Eskiden hayvancılık çoktu, şuanda hayvancılık da bitmiş durumda. Dağlara gidildiği zaman at, eşek, katır çoktu, şimdi hemen, hemen herkeste traktör var, taksi var, millet bunları kullanıyor. O yüzden eskisi gibi iş yok. Eskiden iş çoktu benim yanımda 4 tane işçi çalışıyordu, şuanda ben tek çalışıyorum" dedi.

"Çermik kurulduğu zamandan beri bu meslek var"

Çermik'in kurulduğundan beri semercilik mesleğinin olduğunu kaydeden İbrahim Halil Karatay, "Bu iş Ermeni zanaatıdır, çok eski bir zanaattır. Ben yetiştiğimde Çermik'te 12 semer üreten usta vardı, şuanda ben tek kaldım. Eşeğin semerini Bin TL'ye satıyoruz. Malzemeyi kamışı Bitlis Güroymak'tan getiriyoruz. Diğer malzemelerde çoğu Adana, Osmaniye ve Siverek'ten geliyor. Eskiden kış mevsimi geldiğinde 3 ayda 400 adet semer yapardık. Yaz mevsiminde ise hepsini satardık. Şimdi ise 3 aylık kış mevsiminde 40 adet semer yapıyorum onu da satamıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR