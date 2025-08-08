Diyarbakır'da Sushi Workshop'u - Son Dakika
Diyarbakır'da Sushi Workshop'u

08.08.2025 10:44
Diyarbakır'da düzenlenen sushi workshop'unda, Güneydoğu ve Uzakdoğu mutfağı buluştu.

Diyarbakır'da düzenlenen özel bir sushi workshop etkinliğinde, Güneydoğu ile Uzakdoğu mutfağı aynı sofrada buluştu. Kentin öncü kadınları ve muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hem sushi yapımı öğrenildi, hem de tatma fırsatı oluştu.

Etkinlikte, katılımcılar kendi elleriyle hazırladıkları sushileri tadarken keyifli anlar yaşadı. İlk kez sushi deneyen birçok katılımcı, lezzeti kendi damak zevklerine farklı bulsa da, bu deneyimin kendileri için unutulmaz bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Organizatörler, bu tür kültürel ve gastronomik etkinliklerin hem farklı mutfak kültürlerini tanıtmak hem de kadınların sosyal yaşamına renk katmak amacıyla devam edeceğini belirtti. Ayrıca kadınlar Güneydoğu yöresine özgü beyaz tülbent taktı.

Şef Esra Türk, sushi workshop etkinliği yapmak istediğini ve bu etkinliği de Diyarbakır'ın öncü kadınları, muhtarlarla birlikte gerçekleştirmek istediğini aktardı. Türk, "Güneydoğu mutfağı ve Uzakdoğu mutfağını birlikte sentezleyerek, buradaki kadınlarımıza da denetmek ve aynı zamanda birlikte yapıp tatmak istedik. Güzel de oldu, eğlendik. Tadını da beğendiler. Bizim damak zevkimize biraz uygun olmayan bir tat ama denenmeyecek bir şey de değil. Birçoğu da zaten denememişti. Onlar için de bir deneyim, tecrübe oldu. Bu şekilde güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Bağlar ilçesi Körhat Mahalle muhtarı Dilek Dere, etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade etti. Dere, "Uzakdoğu mutfağı, hiç bilmediğim bir mutfaktı ve ilk defa denedim. Bence de çok lezzetliydi. Elimize sağlık diyelim. Şeflerimize ve işletme müdürümüze de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir ise, çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını söyledi. Demir, "Uzakdoğu kültürünü, bizim Güneydoğu mutfağımızla birleştirdik. Yöresel tülbentlerimizle birlikte eşlik ettik, sushi yaptık. Tadı pek de fena değildi. Umarım sushi daima böyle kültürümüze dahil olur ve bizim yemeklerimizin arasına girer. Çok beğendik, gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

