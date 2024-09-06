Diyarbakır'da Tarıma Dayalı Besi OSB'de denetimler yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Tarıma Dayalı Besi OSB'de denetimler yapıldı

Diyarbakır\'da Tarıma Dayalı Besi OSB\'de denetimler yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Sağlık Denetim Koordinasyonu, Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde çevrenin temiz tutulması ve halk sağlığının korunması için işletmelere yaptığı uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etti.

06.09.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Sağlık Denetim Koordinasyonu, Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde çevrenin temiz tutulması ve halk sağlığının korunması için işletmelere yaptığı uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etti.

Sağlık Daire Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve aralarında Zabıta Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de bulunduğu Sağlık Denetim Koordinasyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar ilçesine bağlı Övündüler Mahallesindeki Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerde mevzuata uygunluk kontrolü yaparak gerekli uyarılarda bulundu. Çevreyi kirleten ve mevzuata uymayan Tarıma Dayalı Besi OSB ve işletmelere yasal işlemler uygulandı.

"Uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol ettik"

Denetimlere ilişkin bilgi veren Sağlık Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi Sevk ve İdare Amiri Bülent Güngörmüş, çevrenin kirlenmesini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimleri periyotlar halinde yaptıklarını söyledi. Güngörmüş, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde Sağlık Denetim Koordinasyon Kurulu toplandı. Koordinasyon, OSB Besi Çiftliğindeki denetimlerini sürdürüyor. Önceki denetimlerimizde gördüğümüz aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunmuştuk. Bugünkü denetimlerimizde ise önceki denetimlerde yapılan uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol ettik. Bazı yerlerdeki aksaklıkların halen devam ettiğini tespit ettik ve bunlara yönelik cezayı işlem tutanakları tuttuk" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağlık, Güncel, Yerel, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Tarıma Dayalı Besi OSB'de denetimler yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 08:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Tarıma Dayalı Besi OSB'de denetimler yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement