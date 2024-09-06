Diyarbakır\'da Tarıma Dayalı Besi OSB\'de denetimler yapıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Sağlık Denetim Koordinasyonu, Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde çevrenin temiz tutulması ve halk sağlığının korunması için işletmelere yaptığı uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etti.

Sağlık Daire Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve aralarında Zabıta Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de bulunduğu Sağlık Denetim Koordinasyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar ilçesine bağlı Övündüler Mahallesindeki Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerde mevzuata uygunluk kontrolü yaparak gerekli uyarılarda bulundu. Çevreyi kirleten ve mevzuata uymayan Tarıma Dayalı Besi OSB ve işletmelere yasal işlemler uygulandı.

"Uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol ettik"

Denetimlere ilişkin bilgi veren Sağlık Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi Sevk ve İdare Amiri Bülent Güngörmüş, çevrenin kirlenmesini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimleri periyotlar halinde yaptıklarını söyledi. Güngörmüş, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde Sağlık Denetim Koordinasyon Kurulu toplandı. Koordinasyon, OSB Besi Çiftliğindeki denetimlerini sürdürüyor. Önceki denetimlerimizde gördüğümüz aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunmuştuk. Bugünkü denetimlerimizde ise önceki denetimlerde yapılan uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol ettik. Bazı yerlerdeki aksaklıkların halen devam ettiğini tespit ettik ve bunlara yönelik cezayı işlem tutanakları tuttuk" dedi. - DİYARBAKIR