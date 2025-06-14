Diyarbakır’da Terörsüz Türkiye Buluşması

Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında geçtiğimiz gün Diyarbakır'a gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyet, işadamı Mehmet Bozkuş'u makamında ziyaret ederek bölgenin kalkınması üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Burhan Özdemir ve beraberindeki heyet, bölgenin tanınmış işadamı Mehmet Bozkuş ile yaklaşık 2 saat süren samimi ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını İHA muhabirine aktaran işadamı Mehmet Bozkuş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyetin Diyarbakır'ı ziyaret etmesini değerli bulduğunu söyledi. Bozkuş, "Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında Diyarbakır'da verdikleri mesajlardan dolayı memnuniyetimi iletiyor ve teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye'deki bütün iş insanlarının, derneklerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve odaların destek vermesini istiyoruz. Bizler de elimizden geldiğince bu süreci tüm Türkiye'deki iş insanları camiasına anlatmayı ve onların da bu sürece bizimle beraber destek vermesini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR