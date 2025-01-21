Diyarbakır\'da Toplu Ulaşımda Sefer Sayıları Artırıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğun yaşandığı Seyrantepe Toplu Konut ve Dicle Üniversitesi güzergahında otobüs ve sefer sayısını artırdı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, yurttaşların daha hızlı ulaşması ve mağduriyet yaşamaması adına yoğun hatlardan olan Seyrantepe Toplu Konut ile Dicle Üniversitesi arasındaki güzergahta araç ve sefer sayılarını artırdı. Bu kapsamda hafta içi 5 olan F2 otobüs sayısı 6'ya; hafta sonu 3 olan otobüs sayısı ise 4'e çıkarıldı. Sefer aralıkları ise 40 dakikadan 20 dakikaya düşürüldü.

Söz konusu düzenleme ile yurttaşların bekleme süresi ve otobüslerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. - DİYARBAKIR