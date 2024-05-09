Diyarbakır'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır\'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da düzenlenen Trafik Haftası etkinliğinde sürücüler, öğrenciler ve aileleri bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, geçen yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma olduğunu belirtti. Kaya, denetimlerin artırılmasının önemine vurgu yaparak, ilde elektronik denetleme sistemleri kurma çalışmalarının sona geldiğini ve hız tünellerinin hizmete açılacağını söyledi.

09.05.2024 15:06
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Diyarbakır'da düzenlenen Trafik Haftası etkinliğinde sürücüler, öğrenciler ve aileleri bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "İlimizde geçen yıldan bu yıla ölümlü trafik kazalarında yüzde 70 oranında bir azalma sağladık" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Şube Müdürü İlker Köksoy ve trafik polislerinin katılımıyla denetim yapılıp, sürücüler, öğrenciler ve aileleri bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürü Kaya, tüm dünyada mayıs ayının ilk haftasının

Trafik Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Bütün dünyada ölümlerin yüzde 2.1'i trafik kazalarında meydana geliyorç Bu da ölüm nedenleri arasında trafik kazalarını 11. mıraya oturtuyor. Yine bütün dünyada her yıl trafikte 20-25 milyon kişi sakat kalmakta. Gelişmiş ülkelere baktığımızda trafik kazaları altyapı ile önlenebiliyor belli bir düzeye göre. Teknolojideki gelişmelerin de araçlarda, yollarda kullanılması sonucunda bunun da belli bir etkisi oluyor. Ama bana göre en büyük etken denetimlerin artırılması" dedi.

Diyarbakır'da ölümlü trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 70 oranında bir azalma olduğunu ifade eden Kaya, "Bu da denetimlerimizi aynı oranda artırmamızla direkt ilişkili bir sonuç. Bu denetimler trafik polisleriyle olduğu gibi teknolojik denetimlere de önem vermekteyiz. Bu teknolojik denetimler kapsamında da Diyarbakır'ımızla ilgili bir proje yürütmekteyiz. Mevcut kamera sistemlerinin iyileştirilmesi, yol işaret levhalarının biraz daha artırılması suretiyle yeni yazılımlar yükleyerek ilimize 8 tane elektronik denetleme sistemi kurmayı planlamaktayız. Çok kısa bir sürede 5'i şehirler arası yollarda, 3'ü de şehir içi yollarda olmak üzere Diyarbakır'ımıza 8 adet hız tüneli kazandırma çalışmalarımızın sonuna geldik. İnşallah en kısa sürede, belki de Kurban Bayramı öncesinde bu hız tünellerini hizmete açmış olacağız. Bu sayede de trafik daha çok disiplin altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerle fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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