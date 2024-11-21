Diyarbakır'da Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı

Diyarbakır\'da Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı

Diyarbakır Yenişehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 10:27
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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DS 747 plakalı otomobil, seyir halindeyken motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklenerek düşüp yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletli sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Selahattin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı - Son Dakika

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