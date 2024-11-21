Diyarbakır\'da Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı

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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DS 747 plakalı otomobil, seyir halindeyken motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklenerek düşüp yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletli sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Selahattin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR