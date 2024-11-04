Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engelli
DİYARBAKIR - Diyarbakırda sabah saatlerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksamalara neden oldu.
Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri sis lambalarını yakarak ilerledi. Yoğun sis nedeniyle tarihi surlarda görsel şölen oluştu.
Öte yandan sis nedeniyle Diyarbakır'da uçak seferlerinde aksama yaşandı.
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Uçak Seferleri Sise Takıldı - Son Dakika
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