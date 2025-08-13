Diyarbakır\'da Yerinde Çözüm Standı Açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda kurduğu Yerinde Çözüm Standı'nda vatandaşların belediye hizmetlerine dair talep ve önerilerini alarak sorunları yerinde çözüyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, katılımcı belediyecilik için erişim ve iletişim yöntemlerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daire başkanlığı, bu kapsamda Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde bulunan Sanat Sokağı'nda Yerinde Çözüm Standı açtı. Stantta görevli personel, halkın taleplerini dinleyerek önerileri not aldı. Ayrıca vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin topluma etki ve algısı araştırması kapsamında belediyeden beklentileri soruldu.

Sanat Sokağı'nda bir hafta süreyle açık kalacak olan Yerinde Çözüm Standı'nda talepler dinlenerek çözüm yolları aranıyor. Yerinde Çözüm Standı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Berivan Güneş, personelle beraber halkın görüş ve önerilerini dinleyerek taleplerini not aldıklarını belirtti.

"Halkı dinlemek ve sorunları çözmek için stant açıyoruz"

Stant çalışmalarında vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Güneş, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini, projelerini ya da herhangi bir sorunları varsa onları dinlemek için stant çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce de kentin birçok noktasında kurduğumuz stant çalışmalarında yurttaşlarımızdan gelen öneri ve talepleri hayata geçirmeye çalıştık. Şimdi de Sanat Sokağı'nda bir hafta kalacak şekilde stant çalışmalarımız devam edecek. Halkı dinlemek ve sorunlarını çözmek için bu stantları açıyoruz" dedi.

Stant çalışmalarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda yaptığı hizmetleri anlattıklarını ve basın bültenini tanıttıklarını belirten Güneş, "Büyükşehir Belediyesi olarak belirli periyotlarla çıkarttığımız basın bültenini de vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Vatandaşlar bu anlamda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR