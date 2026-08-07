Diyarbakır\'da Zehir Tacirlerine Sıkı Mücadele

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çocukları, gençleri, insanları zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarla, kolluk birimleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ve bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu Başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ının katılımıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih İşlek, emniyet ve jandarmanın asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin istatistik verilerle sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından açıklamada bulunan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tamamına ilişkin emniyet ve jandarma bölgesi ortak bir şekilde ele alınarak son beş yılın asayiş, güvenlik, suçlar, suç tipleri bütün yönleriyle ve istatistik bilgileriyle beraber ortaya konmuş olduğunu söyledi.

Özellikle son birkaç yıl içerisinde daha da belirgin bir şekilde istatistiklerde Diyarbakır genelinde asayiş olaylarının bütün kategorilerde yıllar itibariyle bir düşüş eğiliminde, bu düşüşe paralel olarak da meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranlarının yükseliş eğiliminde olduğunu dikkat çeken Zorluoğlu, "Emniyet ve jandarma birimlerimiz, diğer paydaş kurumlarımız, adliye gibi diğer kurumlar gibi ortaya koydukları başarılı çalışmalar neticesinde ve yapılan operasyonların sayısının da artırılması sonucunda Diyarbakır'da asayiş suçlarının tamamında önemli oranda azalışlar yıllar itibariyle ortaya konmuş durumdadır. Arkadaşlar ifade ettiler. Aydınlatma oranları mesela 2022'de asayiş suçlarında yüzde 79 iken, 2025 sonu itibarıyla yüzde 96'ya ulaştı. 2026 yılının ilk yedi ayına baktığımızda bu oran yüzde 98'i bulmuş durumda. Dolayısıyla biz, Diyarbakır olarak esasında asayiş suçlarında en çok olay azalan iller sıralamasında otuz büyük şehir içerisinde ikinci sıradayız. Tabii sadece kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar gibi temel asayiş suçları bakımından meseleye bakmıyoruz. Aynı zamanda toplumu daha çok rahatsız eden tehdit, kurşunlama, organize suçlar, uyuşturucu ve trafik gibi diğer başlıkları da çok yakından takip ediyoruz. Esasında İçişleri Bakanımızın başkanlığında biz çok sıklıkla il valileriyle, emniyet müdürleriyle, jandarma teşkilatı komutanları bir araya gelerek il bazlı otuz büyük şehir ağırlıklı olarak bir araya geliyoruz, il bazlı bu değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

Vali Zorluoğlu, 2024 yılında burada göreve başladığında yıllık 70, 80, 90 milyon kök Hint keneviri yakaladıklarını ifade ederek, "Fakat şimdi bu sayı mesela geçen sene ilk 7 aylık dönemde 36 milyonda, düşmüştü. Yıl sonu itibariyle herhalde 45 milyon civarındaydı. Şimdi, geçen yılın 7 ayı ile bu senenin 7 ayına baktığımızda geçen sene ilk 7 ayda 36 milyon kök kenevir yakalanmışken, imha edilmişken daha doğrusu, aynı dönemde bu yıl sadece dört nokta 7 milyon kenevir imha edildi. Bu, büyük bir başarıdır. Jandarmamız, bizlerin koordinasyonunda ve riyasetinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde artık o bölgelerde kenevir ekimini ciddi şekilde engellemiş durumdadır. ve artık öyle büyük tarlalar, pervasız fütursuzca ekilen alanlar filan oralarda görmek mümkün değildir" diye konuştu.

"Her kurşunlama hadisesi sanki bir organize işmiş gibi, bir önceden bir örgüt tarafından planlanmış, o şekilde uygulanmış gibi algılanmaması gerekiyor"

"Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz" diyen Zorluoğlu, "Ve bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz. Bunu buradan Diyarbakır'dan sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurşunlama hadiseleri meselesi var. Zaman zaman gündem oluyor. Tehditle para isteme, tabiri caizse tırnak içerisinde çökme diye tabir edilen bazı şikayetler, yakınmalar var. Bunlar bize de geliyor elbette. Çok yakinen takip ediyoruz. Biraz önce değerli müdürümüz sunumunda ifade etti. Bu sene kurşunlama hadiselerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 demiştiniz? O civarda bir azalma var sayı itibariyle. Burada her kurşunlama hadisesinin sanki bir organize işmiş gibi, bir önceden bir örgüt tarafından planlanmış, o şekilde uygulanmış gibi algılanmaması gerekiyor. Bunu özellikle altını çizerek ifade edeyim ki, meydana gelen kurşunlama hadiselerinin yarısından fazlası esasında tamamıyla ikili anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Yani alacak verecek meselesinden kaynaklanıyor. Çok az bir kısmı gerçekten bu ismi kamuoyunda korku oluşturan bir kısım organize suç örgütlerinin ismi kullanılarak yapılıyor. Dolayısıyla çok çok az bir kısmı böyle" şeklinde konuştu.

"Turizmde iddialı olmaya aday bir şehiriz"

Diyarbakır'ın turizm şehri olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Turizmde iddialı olmaya aday bir şehiriz. Biz, bir sanayi şehri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bizim çok geniş tarımsal arazilerimiz var. Çok büyük tarımsal faaliyetler var. Bu şehirde sanki huzur ve güvenlik sarsılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışılması bu şehre ihanettir. Bu doğru olmaz. Bakın güvenli olmayan hiçbir şehre turizm gelmez. Güvenli olmayan hiçbir şehre sanayici yatırımcı gelmez. Bu şehir bunları yıllarca yaşadı. Biliyorsunuz bunları terör dönemlerinde bu sıkıntıları sizler yaşadınız. Şimdi aynı şeyleri bu sefer başka bir zeminde tekrar pişirip pişirip ortaya konmasını da ben çok maksatlı olarak değerlendiriyorum, bunu söyleyelim. Bazı suç örgütlerinin faaliyetleri var, birtakım asayiş suçları var. Ama bunlar öyle bazı çevrelerce iddia edildiği gibi günlük yaşamı anormal şekilde etkileyen, burası yaşanma, burayı yaşanmaz kılan bir mahiyette asla değildir" ifadelerini kullandı.

"Bütün gücümüzle ve imkanlarımızla bu huzuru ve güvenliği, bu ortamı sağlamaya gayret ediyoruz"

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, bir önceki gün bununla ilgili çok önemli adımlar da atıldığına değinen Vali Zorluoğlu, "İnşallah hem ilimiz, hem bölgemiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Artık bu süreçte insanlar burada huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorlar, ticaret yapmak istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar, tarımsal faaliyetlerini artırmak istiyorlar, üretimlerini geliştirmek istiyorlar, eğlenmek istiyorlar, dinlenmek istiyorlar. Biz de bütün gücümüzle ve imkanlarımızla bu huzuru ve güvenliği, bu ortamı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.