Diyarbakır'da Zerya Kuyumculuk Davası: Savcılık Mütalaası ve Avukatın İtirazı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Zerya Kuyumculuk Davası: Savcılık Mütalaası ve Avukatın İtirazı

Diyarbakır'da görülen Zerya Kuyumculuk davasında savcılık mütalaasının ardından avukat Fatih Bulut, bilirkişi raporu ile savcılık mütalaası arasında çelişki olduğunu belirtti. Bulut, müştekilerin şikayetlerinin geri çekildiği halde dikkate alınmadığını ve dosyada somut delillerin olmadığını ifade etti. Sanık Zülfikar Ortaç ise mağduriyetine neden olan herkesten hesap soracağını söyledi.

13.06.2024 10:48
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Diyarbakır'da görülen Zerya Kuyumculuk davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Davanın avukatı Fatih Bulut, bilirkişi raporu ile savcılık mütalaası arasında çelişki olduğunu söyledi.

Savcılık mütalaasından sonra açıklama yapan Avukat Fatih Bulut, savcılık mütalaasında bir kısım müşteki yönünden sanıkların cezalandırılması talep edildiğini söyledi. Bulut, "Bir çok müştekinin şikayetlerini geri aldığı halde bu durumun hiç dikkate alınmadığı ve 28 Mart 2024 günü dosyaya sunulan emekli Sayıştay Baş Denetçisi, emekli banka müdürü gayrimenkul değerleme uzmanı ve bir uzman hukukçu tarafından hazırlanan raporda müşteki beyanlarının tamamının soyut olduğu ve denetlenebilir bir dayanaktan yoksun olduğu, dosya kapsamında yer alan müşteki beyanları dikkate alındığında müştekilerin zararlarına ilişkin kendi beyan ve ifadeleri dışında somut belge ve verilere dava dosyası ve eki belgeler arasında rastlanamamıştır denilerek açıkça belirtildiği halde savcılık mütalaasında bu durum dikkate alınmadan cezalandırılma talep edildi. Dosyada müşteki sıfatı ile yer alan 61 kişinin büyük çoğunluğunun kuyumcu olmasına rağmen müştekiler tarafından ne bir büyük defter, yevmiye defteri, envanter defteri, işletme hesap defteri, serbest meslek kazancı defteri gibi hiçbir kayıt sunulmayan dosyada müştekilerin mağduriyet iddiasını doğrulayabilecek hiçbir verinin bulunmadığı ve müştekilerin mi mağdur yoksa sanıkların mı mağdur edildiği hususunda büyük bir şüphe oluşan dosyada cevaplanmamış sorular nedeni ile maddi gerçeğin yetersiz bir değerlendirme ile sonuca vardırılmasından endişe edilmektedir" dedi.

Daha önce yargılama faaliyetine katılan hakim ve savcılar hakkında şikayette bulanan sanık Zülfikar Ortaç, mağduriyetine neden olan herkesten hukuk karşısında hesap soracağını söyledi. Sanık Zülfikar Ortaç, "Burada benden şikayetçi olan müştekilerin benden bir alacakları yoktur, kimseyi mağdur etmedim. Bozulan mali durumum nedeni ile iş yerimi geçici olarak kapattım. Suça konu olabilecek hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

Zülfikar Ortaç'ın tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma 09 Eylül 2024 tarihine ertelendi. Avukat Fatih Bulut, esas hakkındaki mütalaa için savunmaların alınmasından sonra 9 Eylülde karar verilecek dosyada sanıklar aleyhine somut hiçbir delil olmamasına rağmen ceza talep edildiğini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Zerya Kuyumculuk Davası: Savcılık Mütalaası ve Avukatın İtirazı - Son Dakika

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