Diyarbakır\'ın Dicle ilçesinde Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda düzenlenen kutlama programına Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, çocukların ve katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.