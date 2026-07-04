Diyarbakır\'ın sıcaklarında demir ustalarının mücadelesi

Diyarbakır'da inşaatlarda çalışan demir ustaları, yüksek sıcaklık ve demirin aldığı sıcağa rağmen güneş altında çalışmalarını sürdürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava dalgası her geçen gün artıyor. Diyarbakır'da sıcaklık, 38-40 derecelerde seyrediyor. Bazı meslek çalışanları ise bu sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan inşaatlarda çalışan demir ustaları, açık alanda beton kalıplarının demir döşeme aşamasında yer alıyor. Sıcak hava ve demirin ısı alması çalışanlarda hissedilen sıcaklığı 45 derecelere kadar çıkartıyor.

Demir ustası Mustafa Ceylan, sabah 06.30'da uyandıklarını, 07.00'de servise binip 08.00'de işbaşı yaptıklarını söyledi. 16.30'da paydos ettiklerini belirten Ceylan, "Mesleğimiz demircilik, sıcaklık deseniz bayağı sıcak. Zaten sıcak, demire sıcaklık vurduğu zaman ekstradan sıcak oluyor. Sırtımıza attığımız zaman o sıcaklığı omuzumuzda hissediyoruz. Bazen sırtımızda demirin izi çıkıyor. Yetiştirmemiz gereken işlerde olduğu zaman bazen ekstradan da çalışıyoruz" dedi.

"Gerçekten zor, hayat şartları olarak da zaten zor. Çalışmaya mecburuz; zorda olsa, hafif de olsa çalışmak zorundayız" diyen Ceylan, "Her işin zorluğu vardır. Memur olsan beyninle yorulursun, burada da bedeninle yorulursun. Her bir işin zorluğu var. Ama demir, sıcaktasın ve dışarıdasın ekstrandan bir zorluğu vardır. Telefonda baktığım zaman 38 derece gösteriyor ama kendimde hissettiğim sıcaklık 45 derecedir" diye konuştu.

Demir ustası Behzat Bekir ise sabah 08.00'de başladıklarını, 12.00'de mola verdiklerini söyleyerek, "Bir saat ara veriyoruz sonra yine başlıyoruz. 09.00 ve bu saatte (13.00'te) çok sıcak oluyor. Zor, çok sıcak. Zaten sıcak, demir de sıcak olunca 45 ise 50 dereceyi buluyor. İki günde bir eldiven değiştiriyorum. Hem sıcaktır hem de demirden dolayı" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR