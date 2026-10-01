Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde odunluğa giren dev yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Diyarbakır'da bir evin odunluğuna giren dev yılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin odunluk bölümüne giren yılan, aile bireyleri tarafından fark edildi. Metrelerce uzunluktaki yılanı odunların arasında gören ev sakinleri büyük panik yaşadı. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan ve tehlikeli olabileceğini düşünen aile üyeleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, odunlukta gizlenen yılanın yerini tespit etti. Özel yakalama aparatları kullanan ekipler, yılanı zarar vermeden ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra doğal yaşan alanına bırakıldı.