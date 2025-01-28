Diyarbakır Kışın da Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Kışın da Turistleri Ağırlıyor

Diyarbakır Kışın da Turistleri Ağırlıyor

33 medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

28.01.2025 15:09
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Yerli ve yabancı turistler, 33 medeniyetin izini taşıyan Diyarbakır'a kış aylarında da ilgi gösteriyor.

Hurriler, Mitaniler, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi 33 medeniyetin izlerini taşıyan kadim kent Diyarbakır, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Zerzevan Kalesi ve asırlık birçok camiye ev sahipliği yapıyor.

Kadim kent, kültürel mekanları ve inanç turizmindeki değerleriyle dört mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından gezilecek şehir olarak tercih ediliyor.

Diyanet İşleri gönüllü tercümanı Hızır Kanioğlu, kış ayları olmasına rağmen turistlerin Ulu Cami'ye gelip ziyaret ettiğini söyledi. Kanioğlu, Kore'den, Japonya'dan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden misafirleri olduğunu ifade etti.

Profesyonel turist rehberliği yapan Taner Polat, sadece sömestir döneminde 780'den fazla misafiri arkadaşlarıyla birlikte gezdirdiğini dile getirerek, "Bizim dışımızda bu bölgeyi gezdiren yüzlerce rehber var. Bu şekilde hem turist rehberleri olarak bölge halkının kalkınmasına destek olup hem de bölgeyi çok daha iyi tanıtmaya çapa gösteriyoruz. Kış aylarında da hem Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu, hem de Doğu Anadolu bölgesi çokça turisti çekti" dedi.

Diyarbakır'a ikinci kez geldiğini ifade eden Özlem Karabıyık, "Diyarbakır'ı seviyoruz, güzel bir şehir, çok tarihi bir şehir. Bütün dini kültürleri barındırıyor. Burada olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Kışın da Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

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