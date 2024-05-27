Diyarbakır, Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında Tanıtıldı - Son Dakika
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Diyarbakır, Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında Tanıtıldı

Diyarbakır, Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında Tanıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa ve lezzetleriyle öne çıkması amacıyla düzenlenen 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında Diyarbakır'ı tanıttı.

27.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa ve lezzetleriyle öne çıkması amacıyla düzenlenen 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında Diyarbakır'ı tanıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında yerini aldı. Fuarda açtığı 'Diyarbakır Yöresel Lezzetler' standı ilgi gören Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilere Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini ikram etti. Fuarın tarihi bir önem taşıdığını belirten Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Berivan Güneş, fuarda daha çok Diyarbakır'a özgü tatları ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Güneş, "Mezopotamya'da ilk toprağın sürüldüğü, buğdayların ekildiği bir zamandan geliyoruz. Bu anlamda fuarımızda onu daha çok ön plana çıkarmaya çalıştık. Aynı zamanda Diyarbakır olarak tescillediğimiz ürünleri tanıtmaya çalıştık. Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım sağlandı. Bu anlamda halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha çok yemeklerimizi ön plana çıkarmaya çalıştık. Meyan Şerbeti, Reyhan Şerbetini sunduk konuklarımıza. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizden Kengerli Meftune'yi sunduk. Bizim tescilli ürünümüz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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