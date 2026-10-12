Diyarbakır Silvan'da bağ bozumu başladı, üzümler pestil ve pekmeze dönüşüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da bağ bozumu başladı, üzümler pestil ve pekmeze dönüşüyor

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Diyarbakır Silvan\'da bağ bozumu başladı, üzümler pestil ve pekmeze dönüşüyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Karahacı Mahallesi'nde bağ bozumu mesaisi başladı. Toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle kazanlarda kaynatılarak pestil, cevizli sucuk ve pekmeze dönüştürülüyor; ürünler aile ekonomisine katkı sağlıyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Karahacı Mahallesi'nde bağ bozumu mesaisi başladı. Yöre sakinleri, topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle işleyerek pestil, cevizli sucuk ve pekmez üretiyor.

Silvan'ın ilçesinde bağ bozumu mesaisinin başlamasıyla birlikte yöre halkı, yıl boyunca emek verdikleri bağlarda yetişen üzümleri toplamaya başladı. Üzümler, önce havuzlarda suyu süzülerek çöplerinden ve yabancı maddelerden arındırılıyor.

Temizlenen üzümler, daha sonra büyük kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle işleniyor. Üzümden elde edilen ürünlerle pestil ve cevizli sucuk hazırlanırken, üzümün suyu da kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Kırsal Karahacı Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen bağ bozumu geleneği, yalnızca üretim değil, aynı zamanda dayanışmanın da önemli bir parçası. Hazırlanan ürünler aile içinde tüketilmek, akraba ve yakın çevreyle paylaşılmak üzere ayrılırken, bir bölümü de satışa sunuluyor.

Bağ bozumu ile birlikte bölgede hem geleneksel üretim kültürü yaşatılıyor hem de üzümden elde edilen ürünler aracılığıyla aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatDiyarbakırKarahacıEkonomiCevizliSilvanKültürYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da bağ bozumu başladı, üzümler pestil ve pekmeze dönüşüyor - Son Dakika
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