Diyarbakır'da Sıcaklarla Birlikte Akreple Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Sur ilçesinin birçok mahallesinde akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İlaçlama Birimi ekipleri, artan sıcaklıklarla birlikte halk sağlığını korumak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla Sur ilçesinde akrep mücadelesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları ve yurttaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen bölgelerde ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.

İlaçlama birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Sur ilçesindeki Hasırlı, Ali Paşa, Lalebey, Ziya Gökalp, Cami Nebi, Cami Kebir, Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Fatih Paşa mahalleleri ile Ben ü Sen Semti'nde akreplere karşı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Akrep görülme ihtimalinin yüksek olduğu alanlarda sürdürülen çalışmalarla yurttaşların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.