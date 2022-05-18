Diyarbakır Ticaret Borsası SGK İl Müdürünü ağırladı - Son Dakika
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Diyarbakır Ticaret Borsası SGK İl Müdürünü ağırladı

18.05.2022 16:30
Diyarbakır Ticaret Borsası SGK İl Müdürünü ağırladı

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, Sosyal Güvenlik Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir'i ağırladı.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, Sosyal Güvenlik Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir'i ağırladı.

Her yıl 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Sosyal Güvenlik Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, Bağlar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü (SGM) Kenan Akçan, SGK İcra Servisi Sorumlusu Hüsnü Yıldız,Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç,TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç,DTB Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede konuşan DTB Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, Sosyal Güvenlik Haftası'nın ülkenin tüm kesimleri için kutlu olmasını dileyerek, Sosyal güvenliğin toplum açısından çok önemli bir hizmet olduğunu, ülkelerin refah ve kalkınmışlık seviyelerinin tespitinde sosyal güvenliğin de kriterler arasında yer aldığını söyledi.

Bu yıl 16.'sı kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası'nda yapılan çalışmaları anlatan Sosyal Güvenlik Kurumunu İl Müdürü Reşat Merttir ise, 16.yıldır kutlanan Sosyal Güvenlik Haftas'ında bu yılın ana temasının kayıt dışı istihdamla mücadele olduğunu belirterek, toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ve paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret Borsası SGK İl Müdürünü ağırladı
Diyarbakır Ticaret Borsası SGK İl Müdürünü ağırladı

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SGK'dan VEDAŞ'a teşekkür belgesi SGK'dan VEDAŞ'a teşekkür belgesi SGK İl Müdürü Merttir 'İnsanlarda sosyal güvenlik bilincini oluşturacağız' SGK İl Müdürü Merttir 'İnsanlarda sosyal güvenlik bilincini oluşturacağız'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Ticaret Borsası SGK İl Müdürünü ağırladı - Son Dakika


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