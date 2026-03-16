Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi Coşkusu
Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi Coşkusu

Diyarbakır Ulu Cami\'de Kadir Gecesi Coşkusu
16.03.2026 23:28
Ulu Cami'de Kadir Gecesi, ibadet ve tatlı ikramlarıyla kutlandı; kalabalık duygulu anlar yaşadı.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır'daki Ulu Cami'de Kadir Gecesi ibadet ve dualarla eda edildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar ederek Kadir Gecesi'ni eda etti. Vatandaşlar cami içerisine sığmayınca avluda programı takip ettiler. Kandil dolayısıyla birçok vatandaş cami avlusunda lokum, şeker ve gofret ikramında bulundu.

Kadir Gecesi'nde ibadet etmek için camiye gelen Aykut Özçelik, bütün İslam aleminin kandilini kutladığını söyledi. Özçelik, "Namazımızı kıldık, şimdi gidip Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Mevlut ve ilahi de okunacak, onları dinleyeceğiz inşallah" dedi.

Vatandaşlara tatlı ikram eden Hasan Yıldız ise, "Kandil için halka tatlı ikram ediyoruz. Herkesin kandilini kutlarım" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte cami avlusunda vatandaşlara lokum ikramında bulunan Berat Aygün, çok hayırlı bir gün olduğunu aktardı. Aygün, "Çok mübarek bir gün. Anlatılmaz yaşanır bu duygu. Şu güzel kalabalık ve şu güzel mübarek gün. Duygularımı tarif edemiyorum. Eşimle beraber lokum dağıtıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin kandili mübarek olsun" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Diyarbakır, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
