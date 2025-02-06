Diyarbakır Ulu Cami\'de Mevlid-i Şerif

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İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 413 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin 2'nci yıldönümünde hayatını kaybedeneler için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okunup dua edildi.

Programa; Vali Murat Zorluoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - DİYARBAKIR