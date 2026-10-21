Diyarbakır Valisi, 2 bin 400 iş yerinin yapılacağı MOSTİM inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Valisi, 2 bin 400 iş yerinin yapılacağı MOSTİM inşaatında inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Valisi, 2 bin 400 iş yerinin yapılacağı MOSTİM inşaatında inceleme yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve oda başkanlarıyla Bağlar ilçesindeki MOSTİM Projesi inşaat alanını inceledi. Yaklaşık 2 bin 400 iş yeri ve imalathanenin yer alacağı projenin tamamlanmasıyla 40 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve DESOB'a bağlı oda başkanları ile birlikte, Mezopotamya Sanayi ve Ticaret Merkezi (MOSTİM) Projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı devam eden ve bölgenin en büyük karma sanayi sitesi olma özelliğini taşıyan MOSTİM Projesi toplam 2 bin 500 dönümlük alan üzerine kurulacak. Projenin bin 125 dönümü yol, yeşil alan, ibadet alanı, meydan ve ortak kullanım alanlarına, bin 375 dönümü sanayi sitesi alanına ayrıldı. 750 bin metrekare kapalı alanda, 200, 250, 270, 400 ve 500 metrekare büyüklüklerinde yaklaşık 2 bin 400 iş yeri ve imalathane inşa edilecek. DESOB tarafından yürütülen projenin 620 bin metrekarelik bölümünde temel, karkas, duvar, sıva ve çatı paneli imalatlarının yüzde 95'i tamamlanırken saha betonu ve altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Kalan 130 bin metrekarelik bölümün ise ruhsatlandırma süreci sürüyor. Elektrik ve doğalgaz altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanmasıyla birlikte, mevcut 620 bin metrekarelik bölümdeki iş yerlerinin 2027 yılı sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor. MOSTİM bünyesinde ağır iş makineleri, oto tamircileri gıda, PVC, alüminyum, demir, mobilya, plastik, imalat ve paketleme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

MOSTİM Proje alanını gezen Vali Zorluoğlu ve Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, alanda incelemelerde bulundu. DESOB yetkilileri, desteklerinden dolayı Vali Zorluoğlu ve Kaymakam Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Diyarbakır ValiliğiMurat ZorluoğluİncelemeEkonomiİnşaatBağlarGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:23:18. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi, 2 bin 400 iş yerinin yapılacağı MOSTİM inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei