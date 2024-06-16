Diyetisyen Gamze Söylemez'den Kurban Etine İlişkin Öneriler - Son Dakika
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Diyetisyen Gamze Söylemez'den Kurban Etine İlişkin Öneriler

Diyetisyen Gamze Söylemez, kurban etinin kesildikten hemen sonra pişirilmemesi gerektiğini ve en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca sindirimi zor olan kırmızı etin akşam yemeklerinde değil, öğle yemeklerinde yenilmesini tavsiye etti. Söylemez, bayramda et tüketimini abartmamayı ve yanında glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmasını önerdi. Mangalda yanmış etin kanser riski oluşturabileceğini belirten Söylemez, düzenli beslenme, sıvı alımına dikkat etme ve fiziksel aktivite yapmanın önemine de değindi.

16.06.2024 07:19
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Diyetisyen Gamze Söylemez, kurban etinin, hayvan kesildikten hemen sonra pişirilmemesi gerektiğini ve etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kesilen etin daha sert olduğunu ve bu nedenle sindirimi zorlayacağını ifade eden Diyetisyen Gamze Söylemez; "Dinlendirişmiş eti yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirin, bu esnada iç yağ ve kuyruk yağı da koymayın. Etler büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine konularak veya yağlı kağıda sarılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler eksi 18 derece derin dondurucuda 3 ay süreyle saklanabilir. Etler kıyma haline getirilirse, buzdolabında iki günden fazla saklamamalıdır. Parça et ise 2-3 gün saklanabilir" dedi.

"Bayram diye et yemeyi abartmayın"

Sindirimi zor olan kırmızı etin, hazımsızlık ve şişkinlik olmaması için akşam yemeklerinde değil, öğle yemeklerinde yenilmesini tavsiye eden Söylemez, sözlerine şöyle devam etti;

"Kurban etini yine kırmızı et gibi geç saatte tüketmeyin. Bayram diye et yemeyi abartmayın. Günde 100-150 gramdan (örneğin yaklaşık 3-4 köfte) daha fazla et yemeyin. Ayrıca etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinleri de tüketmemeye özen gösterin. Zira bayramda hazımsızlık ve kabızlık yakınmaları sık görülebileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata yiyin."

"Yemekleri çok iyi çiğneyerek tüketin"

Eti mangalda yapmanın ya da kavurma olarak tüketmenin, Kurban Bayramı'nın önemli ritüellerinden biri olarak görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Gamze Söylemez, "Kavurmayı ne kahvaltıda ne de geç saatteki akşam yemeklerinde yemeyin. İlla eti mangalda pişirecekseniz yakmayın. Mangalda yanmış et mide, pankreas ve kalın bağırsak kanseri için risk oluşturabilir. Düzenli beslenin 2-3 saatte bir bir şeyler atışırın. Sıvı alımına dikkat edin ve günde 2-3 litre su tüketin. Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durun. Yemekleri çok iyi çiğneyerek tüketin Bayramda bilinçsizce et/çikolata/tatlı tüketimi mide yanması gaz şişkinlik hazımsızlık ve bağırsak sistemi bozukluklarına yol açabilir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve porsiyon kontrolünde dikkatli olmalıdır. Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması anlamında günlük yürüyüşler yapabilir, bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyetisyen Gamze Söylemez'den Kurban Etine İlişkin Öneriler - Son Dakika

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