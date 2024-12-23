DKMP'den Belgrad Ormanları Tahliye Açıklaması - Son Dakika
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DKMP'den Belgrad Ormanları Tahliye Açıklaması

DKMP\'den Belgrad Ormanları Tahliye Açıklaması

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belgrad Ormanları'nın tahliye talebinin İBB'ye son dakikada bildirildiği iddialarını yalanladı. İddialara göre, tahliye işlemleri 23 Aralık 2024 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

23.12.2024 15:45  Güncelleme: 15:51
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Belgrad Ormanları'nın sözleşmenin bitmesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliye talebinin "İBB'ye mesai bitimine 1 saat kala bildirildiği" iddialarını yalanladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belgrad Ormanları'nın sözleşmenin bitmesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliye talebinin "İBB'ye mesai bitimine 1 saat kala bildirildiği" iddiasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) verilmiştir. İşletme süresi 13 Ekim 2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı'na bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla bazı haberlerde geçen '20 Aralık 2024 günü mesai bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup, ziyaretçi girişinin engellediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DKMP'den Belgrad Ormanları Tahliye Açıklaması - Son Dakika

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