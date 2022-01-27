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DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor - Son Dakika

DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor

27.01.2022 10:03
DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmasını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmasını sürdürüyor.

Eskişehir'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyetleri yapılıyor. Özellikle kent çevresi ve ilçelerdeki kırsal alanlarda yaşayan hayvanlar için DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yem bırakarak beslenmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor
DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor
DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor
DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor - Son Dakika
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