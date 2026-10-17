DMO, Hürmüz'de 2 milyon varil petrol taşıyan tankerin mayına çarptığını açıkladı - Son Dakika
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DMO, Hürmüz'de 2 milyon varil petrol taşıyan tankerin mayına çarptığını açıkladı

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DMO, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan ve 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin deniz mayınına çarptığını açıkladı. Gemide patlama ve yangın çıktığı, tankerin radar sistemlerini kapatıp ABD desteğiyle yanıltıcı yöntemler kullandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" şekilde geçmeye çalışan dev bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıkladı. Gemide patlama meydana geldiği ve büyük çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.

ABD ordusu ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre; DMO 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ve Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" şekilde geçmeye çalışan dev bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıkladı. Gemide patlama meydana geldiği ve büyük çaplı bir yangın çıktığı kaydedilirken, olaya karışan tankerin tüm radar ve takip sistemlerini kapattığı ve ABD ordusunun desteğiyle yanıltıcı yöntemler kullanarak boğazdan geçmeye çalıştığı vurgulandı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu yineleyen DMO, "ABD'nin desteğine güvenerek İran yönetmeliklerini ihlal eden gemilerin ağır sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
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