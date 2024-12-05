Dodurga Ortaokulu'ndan Engellilere Destek Projesi - Son Dakika
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Dodurga Ortaokulu'ndan Engellilere Destek Projesi

Dodurga Ortaokulu\'ndan Engellilere Destek Projesi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Dodurga Ortaokulu, 'Çorbada Kapağınız Olsun' projesi ile plastik kapak topladı. Projenin amacı, engelli bireylere dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak.

05.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından "Çorbada Kapağınız Olsun" projesi hayata geçirildi.

Okulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Emre Çakanoğlu, Fen Bilimleri Öğretmeni Merve Yaprak, İngilizce Öğretmeni Selma Çakanoğlu'nun yönetiminde tüm öğrencilerin katılımıyla başlattıkları proje çerçevesinde öğrenciler çevrelerinde plastik kapak toplayarak biriktirdiler. Daha sonra öğrenci ve öğretmenler toplanan 6 çuval plastik kapakları Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ne düzenlenen ziyaret sırasında teslim ettiler.

Projenin, engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlamak adına toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandığı, projenin sürekli hale getirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal; "Bizlere destek amaçlı kapak toplayan Dodurga Ortaokulu öğrencilerimize ve öğretmenlerine emeği geçen herkese bizlere ulaşımını sağlayan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'ya da çok teşekkür ederiz. Bizler de çocuklarımıza ailelerin hazırlamış olduğu küçük hediyelerimizi takdim ettik. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dodurga Ortaokulu'ndan Engellilere Destek Projesi - Son Dakika

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