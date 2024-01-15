 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğa Severler ve Erzurum Yürüyüş Grubu Sarı Çam Ormanlarına 50 Santimetre Karda Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Doğa Severler ve Erzurum Yürüyüş Grubu Sarı Çam Ormanlarına 50 Santimetre Karda Yürüdü

Doğa severler ve Erzurum yürüyüş grubu sarı çam ormanlarına 50 santimetre karda yürüdü.

Doğa Severler ve Erzurum Yürüyüş Grubu Sarı Çam Ormanlarına 50 Santimetre Karda Yürüdü
15.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:35
Abone Ol

Doğa severler ve Erzurum yürüyüş grubu sarı çam ormanlarına 50 santimetre karda yürüdü.

Erzurum Doğa yürüyüş gurubu ile Oltu Doğa severler yürüyüş gurubunun bu haftaki rotaları Sarıkamış sarı çam ormanları oldu. Sarıkamış Şehitliğini ziyaret eden yürüyüş gurubu şehitlere dualar ettiler ardından Katerina köşkünü dolaşan grup yürüyüşlerine sarı çam ormanlarında muhteşem manzaralar eşliğinde 50 santimetre kristalleşmiş kar üstünde Bayrak tepeye tırmandılar. Grup daha sonra oteller bölgesine geri dönüş yaptı.

36 kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar toplamda 13 kilometre yürüdüler

Oltu Doğa severler yürüyüş grubundan Avukat Muharrem Kalyon, "Erzurum yürüyüş gurubu ile birlikte Sarıkamış harekatında Allahü ekberde şehit olan şehitlerimizin anısı için yürüyüş yaptık. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Yakın zamanda da pençe kilit operasyonunda şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Erzurum yürüyüş grubundan Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş "Bugün Sarıkamış'tayız bugün Erzurum yürüyüş grubu Palandöken mastırlar koşu gurubu ve Oltu Doğa severler grubu olarak sarı kamışta yürüyüş tertip ettik Katerina köşkünden Başlayarak Bayrak tepeye tırmandık sonra oteller bölgesinde yürüyüşümüzü sonlandırdık. Burada doğa muhteşem kış sporları açısından olsun doğa sporları açısından olsun oldukça zengin bir bölge bizde üç grup olarak keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum, Doğa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğa Severler ve Erzurum Yürüyüş Grubu Sarı Çam Ormanlarına 50 Santimetre Karda Yürüdü - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: Doğa Severler ve Erzurum Yürüyüş Grubu Sarı Çam Ormanlarına 50 Santimetre Karda Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement