Üye Girişi
Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi - Son Dakika

Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi

07.02.2022 16:48
Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilciliği, Düzce merkezde ve ilçelerde bulunan 12 farklı liseden 40 genci, Sakarya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Arifiye Gençlik Kamp Merkezinde Doğa ve Kardeşlik Kampında bir araya getirdi.

DÜZCE (İHA) – Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilciliği, Düzce merkezde ve ilçelerde bulunan 12 farklı liseden 40 genci, Sakarya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Arifiye Gençlik Kamp Merkezinde Doğa ve Kardeşlik Kampında bir araya getirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilciliği, Düzce'de 12 liseden 40 genci Sakarya'da bulunan Gençlik Kampında bir araya getirdi. Kampın açılış programına katılan TÜGVA Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu, gençlerin fiziki, akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü proje, faaliyet ve etkinliğin altına imza atmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Mutlu "Şimdi benim karşımda 20 yıl sonra bu ülkenin yönetimini ele alacak olan insanlar var. Onların olabileceklerinin en iyisi olmasına katkıda bulunmak Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi olarak benim ve ekibimin görevi" dedi.

Kampa katılan Darülaceze Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Başarının sırrı, Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını, Samimiyet sevgi, Muhabbet ve Kardeşlik konularında gençlere bilgilendirmelerde bulunan Cebeci, gençlerin ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliğinin selam ve dualarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini dile getirdi.

Kampın ikinci gününde de çeşitli ziyaretçiler gençleri ziyaret ederek, gençlere tecrübelerini aktardı. Sakarya Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer ve katılımcılar tecrübe paylaşımında bulunup sohbet etti. Çeşitli oyunların oynandığı, yarışmaların yapıldığı, kitap okuma, hadis okumaları, kamp ateşinde sohbet ve eğlence etkinliklerinin gerçekleştirildiği Kardeşlik Kampı, Teşkilat Eğitimi ve Kampın Değerlendirilmesi ile sona erdi. Kampta yaşadıkları heyecan ve mutluluğun gözlerinden okunduğu gençler, marş, ezgi, türkü ve şarkılar eşliğinde Düzce'ye geri döndü. - DÜZCE

Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi
Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi
Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi

YORUMLAR
500

gençlik, Sakarya, TÜGVA, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement