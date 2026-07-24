Doğa ve Kültür Festivali Başladı - Son Dakika
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Doğa ve Kültür Festivali Başladı

Doğa ve Kültür Festivali Başladı
24.07.2026 00:49
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Karlıova'da düzenlenen festival, at yarışlarıyla başladı. Efrahim Bebek için bağış toplandı.

Haber: Kemal Batur

(BİNGÖL)- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen Doğa ve Kültür Festivali, Toklular köyündeki geleneksel at yarışlarıyla başladı. Dört kategoride yapılan yarışların ardından festival, kültür-sanat ve ekoloji etkinlikleriyle devam edecek. Festivalde SMA hastası Efrahim Bebek için de bağış toplandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen Doğa ve Kültür Festivali, Toklular köyünde gerçekleştirilen geleneksel at yarışlarıyla başladı. Bölge illerinden çok sayıda yarışmacının katıldığı organizasyonda dört kategoride yarışlar düzenlendi.

DEM Parti öncülüğünde organize edilen festivalin ilk gününde yüzlerce kişi, Kars, Ağrı, Erzurum ve Muş başta olmak üzere çevre illerden getirilen atların yarışlarını izledi.

Yarışlar sırasında bazı biniciler atlardan düşerken, kontrolden çıkan bazı atlar da seyircilerin bulunduğu alana yöneldi. Organizasyonda ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

Festival programı kapsamında iki gün boyunca panel, dengbêj dinletisi, halk kahvaltısı, çadır kampı, ekoloji etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

"KARS'I TEMSİL ETMEK İÇİN GELDİK"

Kars'tan festivale katılan yarışmacılardan Umut Aslan, şunları söyledi:

"Kars'ı temsil etmek adına geldik. Atımızın adı Baran, jokeyimiz Berkay, sahibi Erkan Aslan'dır. Karlıova'nın düzenlediği festivale davet edildik, biz de seve seve geldik. Atımız son anda üçüncü oldu. Burada yarışan tüm rakiplerimize ve bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum."

"BÖLGENİN BİRÇOK İLİNDEN YOĞUN KATILIM OLDU"

DBP Karlıova İlçe Eşbaşkanı Özkan Bingöl, festivalin ilk gününe yoğun katılım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Festivalimizin ilk gününe geleneksel at yarışlarıyla başladık. Yarışlarımız dört kategoride tamamlandı ve ödül törenimizi gerçekleştirdik. Kars, Ağrı, Erzurum, Muş başta olmak üzere bölgenin birçok il ve ilçesinden yoğun katılım oldu. Çok coşkulu ve görkemli bir başlangıç yaptık."

Bingöl, festivalin ilçe merkezindeki panel ve dengbêj dinletisiyle devam edeceğini belirterek yurttaşları etkinliklere davet etti.

"FESTİVALİMİZİN EN GÜÇLÜ MESAJI DOĞAYI KORUMAKTIR"

Festival Tertip Komitesi Üyesi Mursel Bek de yaklaşık iki aydır hazırlık yaptıklarını belirterek, festivalin kültür, sanat ve ekoloji olmak üzere iki temel ayağının bulunduğunu söyledi.

Bek, şunları kaydetti:

"Son dönemde doğaya yönelik tahribatlara karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Doğayı sahiplenmek, çevre bilincini güçlendirmek ve ekolojik mücadeleyi büyütmek istiyoruz. Festivalimizi de bu anlayışla düzenledik."

EFRAHİM BEBEK İÇİN BAĞIŞ TOPLANDI

Festival kapsamında düzenlenen at yarışlarında Bingöl'ün SMA hastası tek çocuğu Efrahim Bebek'in tedavisi için bağış toplandı. Efrahim Bebeğin yakınları, tedavi için gerekli tutarın büyük bölümünün tamamlandığını belirterek kampanyaya destek çağrısında bulundu.

YARIŞLARDA DERECEYE GİRENLER

İngiliz tayları kategorisinde Markoz birinci, Efe ikinci, Cinnah Güler üçüncü oldu.

İlk Arap tayları yarışını Haskurt birinci, Seyran ikinci, Atakiz üçüncü tamamladı.

İkinci Arap tayları yarışında Serhat Yalı-Askar birinci, 12 Numara-Tükenmez ikinci, Kalo-Kalecan üçüncü sırada yer aldı.

Karma kategorisinde ise Zagros birinci, Mirbey-Abdullah ikinci, Erhan Ağa-Baran üçüncü oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Doğa ve Kültür Festivali Başladı - Son Dakika

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