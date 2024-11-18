Doğal Gaz Destek Ödemeleri Başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Göktaş, açıklamasında, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını belirtti.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini bildiren Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 TL- 438 TL arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek" açıklamasında bulundu.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor. - ANKARA