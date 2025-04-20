Doğal Gaz Zammına Tepki!

(VAN) - Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, doğal gaz fiyatlarına yapılan zamların ardından, "devlet desteği" adı altında halkın yanıltıldığını belirterek, şeffaflık eksikliğini gündeme getirdi. İlhan, hükümeti bu konuda net açıklama yapmaya davet etti.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, son dönemde doğal gaz faturalarındaki artış ve hükümetin "devlet desteği" açıklamalarına sert tepki gösterdi. İlhan, şunları söyledi:

"Milletimizin her geçen gün daha da derinleşen ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde, Nisan ayında gelen doğal gaz faturaları ile birlikte yeni bir adaletsizlik gün yüzüne çıkmıştır. Doğal gaz metreküp fiyatı, sessiz sedasız şekilde 7,3 TL'den 17,3 TL'ye çıkarılmış, ardından bu zam oranının yüzde 59'luk kısmı 'devlet desteği' adı altında vatandaşın faturasından düşülerek kamuoyuna bir iyilik yapılmış algısı sunulmuştur.

Oysa gerçek şudur: Vatandaş, ocak, şubat ve mart aylarında ödediği tarifeden doğal gaz kullanmaya devam etmektedir. Aradaki fiyat farkı ise doğrudan bir manipülasyon aracı haline getirilmiştir. ya devlet, doğal gaz firmalarına halk adına yüz milyonlarca liralık ödeme yapmaktadır ki bu durumda kamunun kaynakları birkaç ayrıcalıklı şirkete aktarılmakta; ya da bu fark hiçbir şekilde ödenmemekte, sadece fatura üzerinde bir 'gösterim oyunu' ile halk yanıltılmaktadır.

"Şeffaflık nerede?"

Saadet Partisi olarak açıkça soruyoruz: Van'da yaklaşık 160 bin abone bulunduğu dikkate alındığında, her abone için ortalama 820 TL fatura tutarının devlet tarafından tamamlandığı varsayımıyla, toplamda ortalama 200 milyon TL doğal gaz firmalarına aktarılmaktadır. Eğer bu miktar gerçekten ödeniyorsa, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden bu şirketlere aktarılan bu devasa kaynak nasıl denetlenmektedir? Şeffaflık nerede, hesap verilebilirlik nerede? Yok eğer bu ödemeler yapılmıyor, yalnızca fatura üzerinde destek varmış gibi gösteriliyorsa bu da açıkça bir aldatmacadır. Hükümetin temel kamu hizmetlerini dahi algı yönetimiyle yürütmeye çalışması, halkın aklıyla alay etmektir. Kısacası vatandaş doğal gazın metreküp fiyatına mart ayında ne ödemişse nisan ayında da aynı bedeli ödeyecektir. Bu vesileyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ı kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklama yapmaya davet ediyoruz."