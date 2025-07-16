Doğal Manda Yoğurdu İnönü\'den!

Eskişehir'in İnönü ilçesinde üretilen manda yoğurdu ve süt ürünleri, doğallığı ile ününü arttırıyor.

İnönü ilçesinde Türkiye'nin en önemli lezzetlerinden olan manda yoğurdu, sütü ve kaymağı üretiliyor. Üretilen bu süt ürünleri ise doğallığı ve lezzetiyle kendini öne çıkarıyor.

"Her gün 10 kilometre yürüyoruz"

Manda yetiştiriciliği yapan Emrah Yıldız, kaliteli yoğurt, süt ve kaymak ürünleri elde edebilmek adına her gün kilometrelerce yol yürüyerek hayvanların yayılmasını sağladığını belirtti. Yıldız, "Mandaların sütleri ve kaymakları çok güzel oluyor. Biraz inatçıdırlar, ama bu bize değil, yabancılara karşı. Burada toplam 185 hayvan var, bunların 150'si manda. Merkezde bakıyoruz bu hayvanlara, her gün 10 kilometre yürüyoruz. Sabah 09: 00'da yola çıkıyoruz, akşam 17: 00'a kadar yayılıyorlar. Sıcaklar fazla olunca, gölgelik alanlarda hayvanları üzmeden yayılmalarını sağlıyoruz. Burada hayvanlar için suyumuz da mevcut. Bunların sütü doğal; kekik yiyorlar, temiz hayvanlar. Sütümüz, yoğurdumuz ve kaymağımız İnönü İlçesi'nde üretiliyor. Bu, dededen gelen bir gelenek, biz de devam ettiriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR