Doğanbeyliler Günü Etkinliği Beyşehir\'de Coşkuyla Kutlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Doğanbeyliler Günü etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 29.'su düzenlenen "Doğanbeyliler Günü" Doğanbey Mahallesi'nde toplu dua ve kabir ziyaretleri ile başladı. Etkinliğin yerleşim merkezindeki futbol sahasında düzenlenen bölümünde ise gerçekleştirilen mehteran gösterileriyle devam etti. Birlik ve beraberliğe, kaynaşmaya dair söylem ve değerlendirmelerin öne çıktığı protokol konuşmalarının ardından etkinlik, düzenlenen çeşitli aktiviteler ve yemek ikramı ile son buldu.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA