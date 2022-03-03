'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi - Son Dakika
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'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi

03.03.2022 10:35
'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra spor alanında gerçekleştirdiği etkinlikleri de aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra spor alanında gerçekleştirdiği etkinlikleri de aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış demeden spor faaliyetlerini yürütürken, 'Doğasında Hareket Var' sloganıyla başlattığı AVM Lansman Günleri'nde miniklerle buluşmaya devam ediyor.

Kayseri'de spor alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle her yaştan vatandaşı sporla buluşturan, insanların sporu bir yaşam şekli haline getirerek sağlıklı yaşamasını amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. hafta sonları gerçekleştirdiği AVM Lansman Günleri'nde özellikle miniklerle buluşarak, eğlenceli aktivitelere imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Spor A.Ş. hafta sonları alışveriş merkezlerinde düzenlediği lansman günleri kapsamında 26-27 Şubat tarihlerinde Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde miniklerle buluştu. Yetişkinlerin de katıldığı, herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan etkinliğe, özellikle minikler yoğun ilgi gösterdi. Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından spor ve eğlencenin bir arada sunulduğu etkinlikte minikler danslar ve aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş eğitmenlerince düzenlenen hareketli, spor dolu eğlenceli etkinlik sonunda miniklere katılım belgesi takdim edildi. Minikler, katılım belgelerinin sevinci eşliğinde Spor A.Ş. eğitmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi
'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi
'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi

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Kaynak: İHA

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