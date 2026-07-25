Doğayı Tehdit Eden Torba Kanun'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğayı Tehdit Eden Torba Kanun'a Tepki

Doğayı Tehdit Eden Torba Kanun\'a Tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil Artvin Derneği, 7554 sayılı Torba Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, ormanlarda madencilik faaliyetleri, ruhsat devirleri ve enerji altyapısı izin süreçlerini düzenleyen 7554 sayılı Torba Kanun'un yürürlüğe girişinin birinci yılında yaptığı açıklamada, yasanın doğayı ve yaşam alanlarını tehdit ettiğini kaydetti. Düzenlemenin ekolojik denge üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu savunan Karahan, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çağrıda bulunarak yasanın yürütmesinin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep etti.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, 24 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren, ormanlarda madencilik faaliyetleri, ruhsat devirleri ve enerji altyapısı izin süreçlerini düzenleyen 7554 sayılı Torba Kanun'a ilişkin dernek binasında basın açıklaması yaptı. 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'nun doğayı, tarım alanlarını, su kaynaklarını ve yaşam hakkını tehdit ettiğini savunan Karahan, söz konusu yasanın iptal edilmesini ve ormanları, tarım alanlarını, köyleri koruyacak yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

Karahan, 7554 sayılı Torba Kanun'una karşı protestolar düzenlediklerini ve TBMM yakınında nöbet tuttuklarını hatırlattı. Karahan, yasanın "kamu yararı" gerekçesiyle şirketlerin köylere ve doğal alanlara müdahalesini kolaylaştırdığını söyledi. Ormanların, meraların ve zeytinliklerin, madencilik ve enerji projelerine açılmasının doğa için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Karahan şöyle konuştu:

"Bu ülkenin köylülerinin ve yurttaşlarının çıkarları hiçe sayılıyor. Geçim kaynaklarımızı, yüzyıllardır yaşadığımız köylerimizi, yaşam alanlarımızı ve topraklarımızı terk etmemiz isteniyor. Şirketlerin rantını katlayacak, halkın ise hızla yok oluşuna zemin hazırlayacak bu yasanın etkilerini, yürürlüğe girdiği geçen bir yıl boyunca hep birlikte yaşadık. Yüzlerce şirket ihalesi yapıldı, binlerce hektarlık alan ülkenin dört bir yanında maden ve enerji şirketlerine tahsis edildi. Ormanlarımız, zeytinliklerimiz ve topraklarımız talan edildi.

Bir yıldır yürürlükte olan bu yasayla Anayasa ve doğayı koruyan yasalar yok sayılıyor, yasalar önünde eşit yurttaşlık ilkesi açıkça çiğneniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu yasa şirketlerin yasasıdır. Bu yasa; köylünün, çiftçinin, toprağın ve ormanların ölüm fermanıdır. Maden ve enerji yasası bu ülke insanının ve topraklarının kaderi olmayacak. Sonuna kadar direneceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz. Taleplerimiz açık ve nettir. Geri dönüşü olmayan yıkımlara neden olduğu için Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava bir an önce görülmelidir. Anayasa Mahkemesi yürütmeyi derhal durdurmalı, Anayasa'ya aykırı olan 7554 sayılı Kanun'u iptal etmelidir. Tarımsal faaliyetlerimizi, köylerde yaşam hakkımızı, ormanlarımızı ve zeytinliklerimizi koruyacak, güvence altına alacak yeni bir yasa derhal çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Artvin, Enerji, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğayı Tehdit Eden Torba Kanun'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
14:28
Peynirinde ’ölümcül bakteri’ tespit edilen Tahsildaroğlu’undan açıklama
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama
14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
13:09
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 15:53:04. #7.13#
SON DAKİKA: Doğayı Tehdit Eden Torba Kanun'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.