Doğayı Tehdit Eden Torba Kanun\'a Tepki

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, ormanlarda madencilik faaliyetleri, ruhsat devirleri ve enerji altyapısı izin süreçlerini düzenleyen 7554 sayılı Torba Kanun'un yürürlüğe girişinin birinci yılında yaptığı açıklamada, yasanın doğayı ve yaşam alanlarını tehdit ettiğini kaydetti. Düzenlemenin ekolojik denge üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu savunan Karahan, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çağrıda bulunarak yasanın yürütmesinin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep etti.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, 24 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren, ormanlarda madencilik faaliyetleri, ruhsat devirleri ve enerji altyapısı izin süreçlerini düzenleyen 7554 sayılı Torba Kanun'a ilişkin dernek binasında basın açıklaması yaptı. 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'nun doğayı, tarım alanlarını, su kaynaklarını ve yaşam hakkını tehdit ettiğini savunan Karahan, söz konusu yasanın iptal edilmesini ve ormanları, tarım alanlarını, köyleri koruyacak yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

Karahan, 7554 sayılı Torba Kanun'una karşı protestolar düzenlediklerini ve TBMM yakınında nöbet tuttuklarını hatırlattı. Karahan, yasanın "kamu yararı" gerekçesiyle şirketlerin köylere ve doğal alanlara müdahalesini kolaylaştırdığını söyledi. Ormanların, meraların ve zeytinliklerin, madencilik ve enerji projelerine açılmasının doğa için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Karahan şöyle konuştu:

"Bu ülkenin köylülerinin ve yurttaşlarının çıkarları hiçe sayılıyor. Geçim kaynaklarımızı, yüzyıllardır yaşadığımız köylerimizi, yaşam alanlarımızı ve topraklarımızı terk etmemiz isteniyor. Şirketlerin rantını katlayacak, halkın ise hızla yok oluşuna zemin hazırlayacak bu yasanın etkilerini, yürürlüğe girdiği geçen bir yıl boyunca hep birlikte yaşadık. Yüzlerce şirket ihalesi yapıldı, binlerce hektarlık alan ülkenin dört bir yanında maden ve enerji şirketlerine tahsis edildi. Ormanlarımız, zeytinliklerimiz ve topraklarımız talan edildi.

Bir yıldır yürürlükte olan bu yasayla Anayasa ve doğayı koruyan yasalar yok sayılıyor, yasalar önünde eşit yurttaşlık ilkesi açıkça çiğneniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu yasa şirketlerin yasasıdır. Bu yasa; köylünün, çiftçinin, toprağın ve ormanların ölüm fermanıdır. Maden ve enerji yasası bu ülke insanının ve topraklarının kaderi olmayacak. Sonuna kadar direneceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz. Taleplerimiz açık ve nettir. Geri dönüşü olmayan yıkımlara neden olduğu için Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava bir an önce görülmelidir. Anayasa Mahkemesi yürütmeyi derhal durdurmalı, Anayasa'ya aykırı olan 7554 sayılı Kanun'u iptal etmelidir. Tarımsal faaliyetlerimizi, köylerde yaşam hakkımızı, ormanlarımızı ve zeytinliklerimizi koruyacak, güvence altına alacak yeni bir yasa derhal çıkarılmalıdır."