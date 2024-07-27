Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li Belediye Başkanları Trabzon'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li Belediye Başkanları Trabzon'da Bir Araya Geldi

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon kapsamında Trabzon'da bir araya geldi. Başkan Kaya, misafir belediye başkanlarıyla ortak akıl anlayışı içerisinde çalışacaklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.

27.07.2024 19:37  Güncelleme: 19:57
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(TRABZON)- Doğu Karadeniz Bölgesindeki CHP'li Belediye Başkanları, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın misafiri oldu. Kaya, "CHP'li belediye başkanları olarak sürekli dayanışma içinde olacağız" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon kapsamında Trabzon'da bir araya geldi.

Programda ilk olarak, Ortahisar Belediyesi'nde Başkan Kaya'nın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, Yusufeli Barış Demirci, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervantoğlu, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice'nin yanı sıra, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, telefonla belediye başkanlarını kutladı

Toplantının açılışında Başkan Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak belediye başkanlarının selam ve saygılarını iletti. Telefon üzerinden belediyle başkanlarına hitap eden Özel, "Bütün belediye başkanlarımıza selamlarımı iletiyorum. Meclis'in kapanmasını bekliyoruz, ardından bir Karadeniz programı yapacağız, hepinize hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunacağız. Çok önemli başarılar elde ettiğiniz. Özellikle kazanamadığımız Büyükşehirlerin merkez ilçelerini kazanmanız, geleceğe yönelik hepimiz için çok büyük umut oldu. Yakın zamanda görüşmek ümidiyle, hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye başkanlarımızla görüş alışverişi ve dayanışma içinde bulunacağız"

CHP'li Belediye Başkanlarını 2 gün boyunca Trabzon'da ağırlayacak olan Başkan Kaya, misafir belediye başkanlarıyla ortak akıl anlayışı içerisinde çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li belediye başkanları olarak bir araya gelelim istedik. Hem tanışalım hem neler yapıyoruz, neler yapmak istiyoruz, birlikte nasıl dayanışma içinde bir şeyler yapabiliriz, bunları konuşalım. ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirleme noktasında da görüş alışverişinde bulunalım. Akıl ortaklığı çok değerlidir. Hepimiz buna çok değer veriyoruz. Belli işlerde bu akıl ortaklığından faydalanalım. Tecrübeli belediye başkanlarımız var. Onların tecrübelerinden faydalanalım. Her birimiz seçildiğimiz günden beri imkanlarımız ölçüsünde vatandaşa dokunmaya, değerli işler yapmaya çalışıyoruz. Bu yapılan değerli işlerin vatandaşlardaki karşılığı nedir? Ne izliyoruz, ne gözlüyoruz? Biz 4 aylık bir tecrübeye sahip olduk ama bizden çok daha tecrübeli, çok daha birikimli olan belediye başkanlarımız var. Onlar tecrübelerini paylaşsınlar. Bütünüyle bu meselelere ilişkin ama ağırlıklı olarak birbirini tanıma ve kaynaşma odaklı bir toplantı yapalım istedik. O anlamda ben katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımızın da bundan sonra devamını diliyorum."

Başkan Kaya ve misafir belediye başkanları, toplantının ardından Kent Mutfağında öğle yemeği yedi, daha sonra Kent Lokantasında incelemelerde bulundu. CHP'li Belediye Başkanları incelemelerin ardından şehir gezisi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li Belediye Başkanları Trabzon'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li Belediye Başkanları Trabzon'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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