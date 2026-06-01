Pedallar 13 yaşında hayatını kaybeden Efe için çevrildi

Kocaeli'de, 7'nci kattaki evlerinde düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eyüp Efe Özuygur, doğum gününde Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen anlamlı etkinlikle anıldı. Bisiklet sürmeyi çok seven ve vaktinin büyük bölümünü bu meydanda geçiren Eyüp Efe'nin anısına düzenlenen programda, katılımcılar bisiklet sürdü. Efe'nin annesi ise gözyaşlarını tutamadı.

2 Ocak 2025 tarihinde Gebze'de 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eyüp Efe Özuygur, doğum gününde düzenlenen anlamlı programla anıldı. Gebze Belediyesi ile Tempo Atletizm Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Eyüp Efe'nin büyük bir tutkuyla bağlı olduğu bisikleti ve sık sık vakit geçirerek bisiklet sürdüğü Gebze Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ailesi, arkadaşları, sporcular ve vatandaşların katıldığı programda duygu dolu anlar yaşanırken, doğum gününde Eyüp Efe'nin hatırası yaşatıldı. Bisikletleriyle meydana gelen katılımcılar, hem genç yaşta hayatını kaybeden Eyüp Efe'yi andı hem de ailesinin acısını paylaşarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Dev ekrana "Seni Unutmayacağız Eyüp Efe" yazılı fotoğraf yansıtıldı.

"1 Haziran Eyüp Efe'nin doğum günü"

Etkinlik hakkında bilgi veren Tempo Atletizm Spor Kulübü'nün üyesi Muharrem Kırbaş, "Bu etkinliğimizi Eyüp Efe'nin annesinin isteği üzerine, Gebze Belediyesi ve Tempo Atletizm Spor Kulübü'nün iş birliğiyle düzenledik. Eyüp Efe'nin bisikleti ve kent meydanını çok sevmesinden dolayı özellikle bu alanı seçtik. Bisikletçi arkadaşlarımızı ve sporcu arkadaşlarımızı davet ederek burada kendisini andık. 1 Haziran Eyüp Efe'nin doğum günü. Sınıf arkadaşları vardı. Kur'an okuyan hocası da buradaydı. Sporcu arkadaşlarımızın yanı sıra okuldan ve çevresinden arkadaşları da katıldı. Katılım gayet güzeldi. Yöneticilerimiz buradaydı. İnşallah bu tür üzüntülerimiz bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

"2 yıldır doğum gününü buruk kutluyoruz"

Duygu dolu anlar yaşayan anne Leyla Özuygur, "En küçüğümüz Efe'ydi, onu da kaybettik. Bugün onun doğum günüydü. Her zaman doğum günlerini çok güzel kutlardık. Ancak 2 yıldır doğum gününü buruk kutluyoruz. Gebze Belediyesi'ne, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Efe'mi unutmadıkları ve beni yalnız bırakmadıkları için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Efe 14 yaşına girecekti. Onu kaybedeli 1 buçuk yıl oldu. Bisikleti çok severdi, adeta top delisiydi. Bu meydan onun en sevdiği yerlerden biriydi. Evimin penceresinden onu burada bisiklet sürerken izlerdim. Bisiklet tutkunu bir çocuktu. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çok teşekkür ediyorum. Efe'mle bugün bir kez daha gurur duydum. Böyle bir evladın annesi olduğum için Rabbime hamdolsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ