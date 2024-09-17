Doğuş Partisi\'nden CHP Genel Merkezi\'ne Davul Zurnalı Eylem

Yerel

Doğuş Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde CHP'li belediyelerin sözünde durmadığı gerekçesiyle davullu zurnalı eylem düzenledi. Kendilerine 'Davul zurna çalsınlar' denildiğini iddia eden partililer "Davul çalarız ama kimsenin hakkını çalmayız" pankartı açtı.

Doğuş Partililer, CHP Genel Merkezi önünde kendilerine verilen işçi alımı sözünün tutulmadığı ve kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle davullu zurnalı eylem gerçekleştirerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Gaziantep'te bir ilçe belediyesinde seçimde CHP'yi destekleme karşılığında işçi alımı yapacaklarına dair söz adlıklarını ve bu yönde CHP'liler ile protokol imzaladıklarını iddia etti. Seçim sonrasında verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Karalar, birde kendilerine yönelik "onlar çalışmayı bilmezler, gitsinler davul zurna çalsınlar" cevabı aldıklarını belirtti.

Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi önünde açıklama yaparak sözlerin yerine getirilmesi talebinde bulunan Karalar şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart Yerel Seçimlerinde bir protokol yapmıştık, işçiler alınacaktı. Bizleri yok görmeye çalışan bir CHP zihniyeti var. 38 tane milletvekili verdiğinde hiç kimseye itiraz etmeyen ve koltuklarını kaybeden CHP zihniyeti var. Bizlere karşı duyarsızlıklardan dolayı biz buradan Özgür Özel'e çağrıda bulunuyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Biz burada yalan siyaset yapmıyoruz. Biz burada halkın, çocukların, kağıt toplayan vatandaşların siyasetini yapıyoruz. Onların haklarını savunuyoruz. Davulcuların, zurnacıların haklarını savunuyoruz. Buradaki vatandaşlarımızda insandır. Onlarında yaşam hakkı vardır. Biz burada ayrımcılık olmadan herkese eşit davranılmasını istiyoruz". - ANKARA