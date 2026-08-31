Doktor Kürşad Durğun Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Doktor Kürşad Durğun Hayatını Kaybetti

Doktor Kürşad Durğun Hayatını Kaybetti
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Aydın Efeler'deki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Kürşad Durğun, tedaviye alındığı hastanede vefat etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Kürşad Durğun hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kronik rahatsızlıkları bulunan Efeler 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Kürşad Durğun, evinde rahatsızlanmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktor Durğun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Durğun2un ani vefatı sevenlerini ve sağlık camiasını üzdü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden de Dr. Durğun için yayımlanan başsağlığı mesajında, "Efeler 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Kürşad Durğun'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doktor Kürşad Durğun Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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