Dolandırıcılığa Kurban Olmaktan Kurtarıldı

Yerel

Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kulanmışlar

(MALATYA) - Malatya'da, FETÖ soruşturması bahanesiyle dolandırılmak istenen yaşlı bir vatandaş, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Ankara'da yaşayan ve bir süre önce kimliğini kaybeden 70 yaşındaki Haki Gürbüz'ü telefonla arayan dolandırıcılar, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Bu durumdan kurtulmak için 400 bin lira göndermeniz gerekiyor" diyerek yaşlı adamı Malatya'ya kadar getirdi.

Gürbüz, 30 yıllık birikimi olan 300 bin TL nakit ve 100 bin TL altını dolandırıcılara kaptırmak üzereyken, Malatya Asayiş Şube ekiplerinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Haki Gürbüz, 1,5 yıl önce kimliğini kaybettiğini ardından kendisini arayan dolandırıcıların kimliğinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söylediğini, kendisinin de bunun üzerine Ankara'dan otobüsle Malatya'ya geldiğini söyledi.

Gürbüz, kendisini arayan kişilerin kimlik ve adresini sorduğunu ifade ederek, "Bana 'Seni FETÖ ile suçluyorlar, cezan var' dediler. Kimliğimi kaybettiğim için Ankara'dan geldim. Üzerimde bir takım birikimlerim vardı. Altınları kuyumcuda bozdurup, bankaya gidecektim. Kuyumcuya giderken emniyetteki arkadaşlar bana kimlik sordular. Durumu izah ettim. Bana yardımcı oldular. Parayı göndermeden önce ilk kuyumcuya gittim. Tam altınları bozduracakken polisler geldi. 30 yıllık birikimim müdahale edilmeseydi gidecekti" dedi.

Güvenlik güçleri, vatandaşları uyararak polis ve savcı olarak kendilerini tanıtıp para isteyen dolandırıcılara inanılmaması gerektiğini ifade ettiler.