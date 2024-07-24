Dolmuş ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
SİNOP - Sinop'ta dolmuş ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.10'da Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G.'nin kullandığı 57 D 0007 plakalı dolmuş ile İ.K. idaresindeki 10 H 4904 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İ.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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