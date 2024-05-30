Dolu yağışı Acıpayam'da tarlalara büyük hasar verdi - Son Dakika
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Dolu yağışı Acıpayam'da tarlalara büyük hasar verdi

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, kavun, karpuz ve sebze tarlalarında büyük maddi hasara yol açtı. Sel ve su baskınları da yaşanan ilçede, zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

30.05.2024 07:38  Güncelleme: 07:41
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Dolu yağışı ekili arazileri beyaz örtüyle kapladı

Acıpayam'da kavun karpuz ve sebze tarlalarında büyük hasar oluştu

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yüzeyi 5 santimetrelik beyaz örtüyle kaplayan şiddetli dolu yağışı, başta kavuk karpuz olmak üzere sebze ekili alanlarda büyük maddi hasara yol açtı.

Denizli'de dün öğleden sonra Çameli ilçe merkezi ve bazı mahallerinde görülen şiddetli dolu yağışı, akşam saatlerinde ise Acıpayam ilçesinde etkili oldu. Bölgenin kavun karpuz üretim merkezi olarak bilinen Akalan Mahallesi'nde daha çok hasara yol açan şiddetli dolu yağışı, yaklaşık yarım saat devam edince her taraf sanki kar yağmışçasına beyaz örtüyle kaplandı. Dolunun ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte yer yer sel ve su baskınları yaşandı.

Toprağın yüzeyinde birikintiler oluşturan dolu yağışı, başta kavuk ve karpuz olmak üzere sebze ekili tarlalarda büyük maddi kayba neden oldu. Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşan sel ve su baskınlarına müdahale ederken, ekili alanlarda oluşan hasar nedeniyle mahalle muhtarlığıyla birlikte zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Dolu yağışı Acıpayam\'da tarlalara büyük hasar verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dolu yağışı Acıpayam'da tarlalara büyük hasar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolu yağışı Acıpayam'da tarlalara büyük hasar verdi - Son Dakika
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