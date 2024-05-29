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Arkadaşlarına tuvalette kabusu yaşatıp bir de kayda aldılar

Dolu yağışı meyve ağaçları ve ekili arazilere zarar verdi

Çameli'nde yaklaşık 5 dakika devam eden şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 5 dakika devam eden şiddetli dolu yağışı, meyve ağaçları ve ekili arazilere zarar verdi.

Denizli hafta sonu ve başında görülen sağanak yağış geçişlerinin ardından bu günün sabahına güneşli ve sıcak bir havaya uyandı. Kent genelinde görülen bunaltıcı sıcaklar, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı. Aniden bastıran şiddetli dolu yağışı başta Çameli ilçe merkezi olmak üzere İmamlar, Belevi ve Yumrutaş mahallelerinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Çameli'nde 5 dakika devam eden şiddetli dolu yağışı başta yeni ürün vermeye başlayan meyve ağaçları olmak üzere ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yaklaşık 3 santimetre yüksekliği ulaşan dolu birikintileri, yağışın görüldüğü alanları beyaz örtüyle kapladı. Ani yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, ilçe merkezinde trafik de olumsuz etkilendi. Şiddetli dolu yağışının ardından başlayan sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.