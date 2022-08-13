Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika
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Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

13.08.2022 01:15

Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü'nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaş çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ahlat'ta doğa fotoğrafları çeken Şahin Şerefoğlu, "Ben Ahlat'ta doğdum, büyüdüm. 30 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama her yaz Ahlat'a geliyorum. Ahlat'ta fotoğraf için cennet sayılacak yerler var. Bunların en başında Ahlat'ın Van Gölü sahilinde oluşan yakamoz ve mehtap. Ayın Van Gölü üzerinde doğuşu harika manzaralar oluşturuyor. Bizde bunları çekiyoruz. Ahlat'ta bulunanların ve dışarıdan gelen insanların bu fırsatları kaçırmamalarını diliyorum. Gerçekten fotoğrafa merakı olan insanlar buradan çok istifade edecekler. Fotoğraf çekenler bu manzaraları değerlendirsin. Çok keyifle bu yakamozu bekleyip çekiyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika

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