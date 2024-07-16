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Domaniç'te makilik alanda çıkan yangın korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç İmam Hatip Lisesi önündeki makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede okula doğru ilerlerken Domaniç Belediyesi İtfaiye ve kepçelerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan elektrik kabloları facianın boyutunu ortaya çıkardı.

Söğüt dalları arasından geçen hattın telleri, rüzgar nedeniyle kırılan dallardan dolayı kopup yere düşmüş.

Yangının da muhtemelen bu tellerden çıkmış olduğu tahmin ediliyor.