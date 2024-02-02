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Döndüğünde tamir ettiği çatıyı yanarken buldu

Denizli'de çatı katında çıkan yangında patlayan tüp panik oluşturdu

Kaynak yapmayı bırakıp gittiği camiden döndüğünde evini yanar halde buldu

DENİZLİ - Denizli'de 3 katlı evin depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kaynak yaptıktan sonra Cuma namazına için camiye giden ev sahibi döndüğünde evini yanar halde buldu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Ceylan kendisine ait evin çatı katında sabah saatlerinde çatı demirlerine kaynak yapmaya başladı. Öğle saatlerinde Cuma namazını kılmak için işini bırakarak evinden ayrılan Ceylan, camiden çıkıp geri döndüğünde çatı katının alevlere teslim olduğunu gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye erlerini alevlere müdahalesi sırasında ise çatıda bulunan mutfak tüpü infilak etti. Boş durumda olan ve depo maksadıyla kullanılan çatı katı alevler neticesinde kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. muhtemel bir doğalgaz patlamasına karşı da ekipler tarafından önlem alındığı görüldü. Yangının kaynak makinesinden düşen kıvılcımlardan kaynaklandığı öngörülürken, kesin nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemelerin ardında kesinlik kazanacağı öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar oluştuğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.