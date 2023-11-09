Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakam suskunluğunu bozdu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Hacı Kerim Meral sessizliğini bozdu.

KORUMALARI GÖNDERİP ÖDEYECEKTİM"

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; olayın tamamen çarpıtma olduğunu ve birilerinin kendisine kumpas kurduğunu belirten Meral, "Korumalarımı gönderip hesabı ödeyecektim" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

NE OLMUŞTU?

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral, iddialara göre bölgede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi. Porsiyon döner siparişi veren Kaymakam Meral, misafirleriyle birlikte mekanda tatlı ve çay faslına geçti. Daha sonra kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞLETME SAHİBİ: KASAYA GELİP BAĞIRDI

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, "Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağ olsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi, beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak Kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk" ifadelerini kullandı.