Dönmez Eskişehir\'de Buğday Hasadı Yaptı

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in kırsal kesimlerinde buğday tarlası hasadına katıldı. Biçerdöver de kullanan Dönmez, hasat sonrası yaptığı konuşmada, "Eskişehir'imiz aynı zamanda bir tarım kentidir. İlimizde bu sene yaklaşık 1 milyon 975 bin dekar alana buğday ektik, bunun yarısı kadar bir alana da arpa ekimi yapıldı" dedi.

Hasat etkinliği, Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında gerçekleştirildi. Çiftçilerle beraber hasadı gerçekleştiren Fatih Dönmez, biçerdöver kullandı. Hasat sonrasında bu seneki tarım verilerini paylaşan Dönmez, "Geçtiğimiz yıllara göre verim oldukça yüksek gözüküyor, gelen ilk veriler de zaten bu yöndedir. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi hem kuraklık yaşanmıştı hem de zirai dondan dolayı neredeyse yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda verim kaybımız olmuştu. Bu sene ise tam tersine; hem arpada hem de buğdayda yüzde 50'lere varan, hatta bazı bölgelerde daha da yüksek oranlarda bir üretim artışı söz konusudur. Eskişehir'imiz aynı zamanda bir tarım kentidir. Bu sene yaklaşık 1 milyon 975 bin dekar alana buğday ektik, bunun yarısı kadar bir alana da arpa ekimi yapıldı. Öyle gözüküyor ki 1 milyon tona yakın bir miktarda buğday üretimi gerçekleşecek, bunun yarısı kadar da arpa üretimi söz konusu olacaktır" dedi.

"60 günlük hasat 2 güne düştü"

Konuşmasına devam eden Korkmaz, "Eskişehir genelinde 21 alım ofisimiz bulunacaktır. Geçtiğimiz yıldaki alım ofislerine ilaveten 4 yeni yer daha ekliyoruz. Böylece dün olduğu gibi bugün de üreticimizin ve çiftçimizin yanında olacağız. Bizim çocukluğumuzun olduğu dönemlerde biçerdöverler bu bölgeye daha yeni yeni girmeye başlamıştı. O zamanlar tarım elle yapılıyordu; hem biçme hem de harman zamanı büyük bir arazinin işini bitirmek herhalde 45-60 günü buluyordu. Şimdi ise 400 dekarlık bir alandayız. Biraz önce biçerdöverdeki operatör arkadaşla konuştum, 'İki gün içerisinde bu hasadı yapabiliyoruz' dedi. İçerisinde klimalı bir ortam bulunan, tam otomatik ve programlanmış akıllı bir cihazdan bahsediyoruz. Eskiden kara sabanın, öküzün veya atın arkasındaki pullukla yapılan işlerin devri bitti. Tüm dünya makineleşti, bizim de makineleşmemiz gerekiyor. Daha önce, geçen sene de böyle bir hasat zamanında gelmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman arpa biçmiştik, bu sene ise buğday biçtik. Bakarsınız seneye ayçiçeği veya başka bir ürün olabilir. Çiftçimizle zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR